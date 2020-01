Riki a Sanremo 2020, vinse categoria canto ad Amici di Maria De Filippi (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tra i 22 Big in gara alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 4 all'8 febbraio 2020, con diretta su Rai1 e conduzione di Amadeus, c'è anche Riki.Per il cantante classe 1992, il cui vero nome è Riccardo Marcuzzo, si tratta del debutto assoluto sul palco del teatro Ariston. Riki è stato lanciato da Amici di Maria De Filippi, talent al quale ha preso parte nella stagione 2016-2017 (sedicesima edizione), vincendo nella categoria canto (perdendo, invece, lo scontro finale con il vincitore della categoria ballo, il suo compagno di squadra Andreas Müller). In questa occasione si è portato a casa anche il premio di Radio 105, del valore di 20 mila euro (che ha poi donato in favore delle famiglie delle vittime del terremoto di Amatrice)Riki a Sanremo 2020, vinse categoria canto ad Amici di Maria De Filippi pubblicato su TVBlog.it 03 gennaio 2020 ... Leggi la notizia su blogo

