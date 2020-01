Rifiuti, la vergogna di piazza S. Francesco e stadio Vestuti – FOTO (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno- Rifiuti in primo piano a Salerno. Da una parte la salvaguardia dei livelli occupazionali, dall’altra la gestione quotidiana della produzione. Da qualche giorno, oramai, in piazza San Francesco i bidoni di raccolta appaiono nelle pietose condizioni immortalate nel primo pomeriggio. Probabilmente, nella notte di Capodanno, sono stati ridotti così da botti fatti esplodere dentro. Eppure da allora nessuna squadra di operai ha provveduto alla rimozione (quantomeno dell’immondizia contenuta) ed alla sostituzione dei cestini. Situazione preoccupante in vista della ripresa delle lezioni – martedì – al liceo Tasso. Nessuna rimozione nemmeno in via De Granita, sul marciapiede adiacente il muro di cinta del vecchio stadio ‘Donato Vestuti’, oramai una discarica a cielo aperto. L'articolo Rifiuti, la vergogna di ... Leggi la notizia su anteprima24

Torre del Greco - vergogna Capodanno : musica neomelodica - botti e roghi di Rifiuti in strada : A Torre del Greco (Napoli) durante i festeggiamenti di Capodanno , la strada si è trasformata in un campo di battaglia: giovani seminudi che urlavano e lanciavano petardi, roghi di rifiuti , musica neomelodica a tutto volume. Sull'episodio sono in corso accertamenti delle forze dell'ordine, per identificare i responsabili.Continua a leggere

Bombe - Rifiuti e musica neomelodica : il Capodanno della vergogna (Video) : Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – L’inquadratura è perfetta, lo scenario idilliaco. Sfidando i due gradi centigradi della notte di San Silvestro, a dominare il primo piano del video è un uomo su una scala, che guarda compiaciuto lo spettacolo. Nel bel mezzo della strada immobile, fiero in mezzo al caos, sguardo rivolto all’infinito. Cumuli di spazzatura sono straripati a terra. Tutto attorno il delirio. Bombe , razzi, missili, fiamme ...

Natale a Napoli - vergogna a via Toledo tra cumuli di Rifiuti e venditori abusivi : Primo weekend natalizio a via Toledo e prima grande figuraccia per la città. Oggi migliaia di persone hanno affollato la strada dello shopping partenopeo, ma lo spettacolo presentato agli...

