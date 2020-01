Ricerca, Neuromed al top in Italia: il rapporto del Ministero della Salute (Di venerdì 3 gennaio 2020) Anche per il 2019 l’Irccs Neuromed si classifica al primo posto, tra gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, per la percentuale di pazienti che vi si rivolgono provenienti da altre regioni: oltre l’84%. Un dato che sottolinea ancora una volta il livello di eccellenza raggiunto dalla struttura molisana, che da anni rappresenta un punto di riferimento per tutto il Paese. Non è un primato da poco: è il segno di una realtà che spicca in modo deciso nel panorama nazionale. Il secondo I.R.C.C.S. di questa particolare classifica, infatti, ha una percentuale inferiore al 60%. Ma nel rapporto Ricerca Corrente 2019 del Ministero della Salute vi sono anche altri dati che confermano il livello di eccellenza raggiunto dall’Istituto di Pozzilli. Pressoché tutti gli indicatori utilizzati nell’analisi ministeriale mostrano come Neuromed si situi al di sopra della media nazionale, con ... Leggi la notizia su ildenaro

