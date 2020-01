Renato Balestra 'Ho visto la morte in faccia'/ 'Un autobus ha sbandato e...' (Di venerdì 3 gennaio 2020) Renato Balestra a Vieni da me racconta dell'incidente che lo ha visto vittima nel 2004: 'Ho visto la morte in faccia', confessa. Leggi la notizia su ilsussidiario

zazoomblog : Renato Balestra l’argomento Chiara Ferragni lo manda ‘fuori di testa’. È puro veleno a Vieni da me - #Renato… - zazoomnews : Renato Balestra parla dell’eleganza di Chiara Ferragni e indica lo stomaco (Foto) - #Renato #Balestra #parla - LunatikaLullaby : RT @caterinabalivo: Mettetevi comodi sul divano e godetevi questa nuova super puntata di @vienidameRai ?? Alla nostra cassettiera c’è Renato… -