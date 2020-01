Renato Balestra asfalta Chiara Ferragni a Vieni da Me: “L’eleganza è un’altra cosa” (Di venerdì 3 gennaio 2020) La voce di una personalità come Renato Balestra continua a godere di una certa risonanza; ancor di più considerate le forti opinioni personali e la capacità di generare dibattito ad ogni apparizione. Successo annunciato dunque per l’ospitata presso il salotto di Caterina Balivo, con Balestra chiamato sul set di Vieni da Me ad esprimere giudizi e commenti sulla propria esperienza personale come sulle questioni più controverse dello spettacolo italiano. Tra i commenti e gli elogi riservati alle personalità dello showbusiness, c’è un nome in particolare che non sembra andar giù allo stilista: quello di Chiara Ferragni. “Lo stile è nella maniera di vivere, e quel compleanno al supermercato…” Renato Balestra commenta così il successo di Chiara Ferragni Nel corso dell’intervista tenuta dalla Balivo, Renato Balestra non si è trattenuto al momento di ... Leggi la notizia su velvetgossip

