Renato Balestra affonda Chiara Ferragni: "L’eleganza non è solo come ci si veste" - (Di venerdì 3 gennaio 2020) Francesca Galici Renato Balestra non le manda a dire e, ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, non ha risparmiato un commento piccato contro la regina delle influencer italiane, che secondo lui non sarebbe elegante Renato Balestra è stato uno degli ospiti di Caterina Balivo a Vieni da Me e si è raccontato come raramente fa in televisione, affrontando anche il tema dell'eleganza delle donne dello spettacolo italiano. Uno dei più grandi stilisti italiani contemporanei ha affrontato la cosiddetta intervista della cassettiera, aprendo uno dopo l'altro i cassetti della sua vita e svelando retroscena inediti della sua carriera ma anche del suo privato. Durante la sua lunghissima attività professionale, lo stilista originario di Trieste ha vestito tantissime donne del mondo dello spettacolo, tra le quali grandi dive e icone intramontabili come Julia Roberts. Se tutti conoscono il ... Leggi la notizia su ilgiornale

