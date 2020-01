Renato Balestra a Vieni da me, l’incidente assurdo mentre stava entrando in auto (Foto) (Di venerdì 3 gennaio 2020) E’ vivo per miracolo Renato Balestra che ospite oggi a Vieni da me si è commosso ricordando l’incidente (Foto). Non tutti magari lo sanno o forse non tutti lo ricordano ma è stato un momento terribile per lo stilista, ha visto la morte con gli occhi, ha creduto davvero di non farcela. “Ancora adesso mi emoziona un po’” confessa Balestra alla Balivo raccontando che quel giorno e in quel momento stava uscendo da un ristorante e stava con un piede sul marciapiede e uno fuori, così lo spiega nel programma di Caterina Balivo. stava per salire in auto, nella sua macchina che era perfettamente parcheggiata dentro la striscia la bianca. Un autobus è arrivato e non l’ha visto, l’ha preso in pieno. Qualcuno ha poi riferito che l’autista del bus era al telefono, distratto. Non si è mai saputo davvero cosa sia accaduto ma l’importante è che oggi può ancora raccontarlo. Renato Balestra HA VISTO LA ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

