Regno Unito, la sentenza storica sul veganismo: è come una religione, non si può discriminare (Di venerdì 3 gennaio 2020) Secondo il giudice di un tribunale del lavoro nel Regno Unito il veganismo può essere considerato come una filosofia di vita o come una religione e per questo chi lo pratica ha diritto ad avere protezione legale. La sentenza nasce dalla battaglia di Jordi Casamitjana, un 55enne licenziato dall'azienda per cui lavorava, che si ritiene un "vegano etico". Leggi la notizia su fanpage

