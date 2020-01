Reggio Calabria, il consigliere comunale e pastore contro la giornalista: “È la figlia di Satana” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Massimo Ripepi, consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Reggio Calabria e guida spirituale di un movimento cristiano, lancia la sua crociata contro la giornalista Caterina Tripodi, definita "la figlia di Satana" e colpevole - secondo il pastore - di aver riportato in un articolo i suoi guai giudiziari. Leggi la notizia su fanpage

