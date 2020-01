Redditi politici, nel 2018 Conte ha guadagnato 1,1 milioni. 800mila euro Renzi, ‘solo’ 70mila Salvini. Berlusconi il più ricco: 48 milioni (Di venerdì 3 gennaio 2020) Oltre un milione di euro per Conte, quasi 800mila euro per Matteo Renzi, appena 70mila euro per Matteo Salvini. Sono solo alcuni degli stipendi dei politici italiani, le cui dichiarazioni dei Redditi sono state messe online secondo i dettami di legge. Tra i parlamentari il più ricco è Silvio Berlusconi, che nell’ultimo anno ha dichiarato 48 milioni di euro. Tra i ministri, invece, da segnalare i 104mila euro del responsabile del Tesoro Gualtieri, i 160mila euro della Guardasigilli Lamorgese e i 115mila euro della titolare del Lavoro Nunzia Catalfo. Il super stipendio di Conte – Secondo l’ultima dichiarazione dei Redditi depositata in Parlamento nel 2019 e pubblicata on line, il presidente del Consiglio ha denunciato al fisco un imponibile di 1milione 155mila 229 euro rispetto ai 370mila 314 euro percepiti l’anno precedente. A Palazzo Chigi dal 2018, Conte in un anno si ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

fanpage : Le dichiarazioni dei redditi dei politici: Conte guadagna più di un milione di euro - TutteLeNotizie : Redditi politici, nel 2018 Conte ha guadagnato oltre un milione. 800mila euro Renzi, ‘solo… - MaxCoen3 : @PaolaMecali @HuffPostItalia Oggi si parlava delle dichiarazioni dei redditi di tutti i politici... -