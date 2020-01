Redditi del Governo: quanto guadagnano i politici? (Di venerdì 3 gennaio 2020) Come ogni anno è stata pubblicata sul sito del parlamento la dichiarazione dei Redditi del 2019. quanto guadagnano i membri del Governo? Le dichiarazioni patrimoniali relative al 2018 Il premier Giuseppe Conte ha dichiarato un reddito di 1.155.229 di euro relativo al periodo d’imposta 2018. Un reddito decisamente più alto rispetto all’anno precedente, quando aveva dichiarato 370.014 euro. La differenza però si concretizza nel fatto che da quando Conte è diventato presidente del Consiglio ha dovuto chiudere tutti gli incarichi pendenti emettendo, quindi, le relative fatture, perciò il reddito del 2018 si è notevolmente alzato. L’ex vicepremier Matteo Salvini ha dichiarato 70.173 euro, rispetto ai 13.228 del 2018. Matteo Renzi dichiara invece 796.281 euro. Giorgia Meloni ha dichiarato 100.456 euro di reddito, rimasto in linea con quanto dichiarato lo scorso anno. Parlando di ... Leggi la notizia su thesocialpost

