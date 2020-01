Redditi dei politici, Conte supera il milione di euro, ma Berlusconi resta il Paperon de’ Paperoni (Di venerdì 3 gennaio 2020) Più di un milione di euro per Conte, quasi 800mila euro per Renzi, poco più di 70mila euro per Salvini, quasi 100mila euro per Meloni e oltre 50 milioni di euro per Silvio Berlusconi. Sono queste le cifre dei Redditi dei politici italiani i cui 730, come legge vuole, sono stati pubblicati online sul sito del Parlamento. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel 2019 ha dichiarato circa 700mila euro in più rispetto all’anno precedente. Nel 730 del 2018 Conte ha dichiarato un reddito imponibile pari a 1.155.229 milioni di euro, mentre nella dichiarazione precedente il reddito dichiarato dal premier era di 370.014 euro. L’incremento – si apprende da fonti di Palazzo Chigi – è dovuto al fatto che Conte, quando ha assunto l’incarico di governo, ha dovuto chiudere tutti gli incarichi pendenti emettendo le relative fatture, e quindi ha fatturato in un solo anno ... Leggi la notizia su open.online

