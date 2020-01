Redditi dei politici, Berlusconi il più ricco. Conte dichiara 700mila euro in più rispetto al 2017 (Di venerdì 3 gennaio 2020) I Redditi dei politici: Berlusconi il più ricco. La Bongiorno supera i due milioni di euro. Il premier Conte dichiara 700mila in più rispetto al 2018. ROMA – Il 2019 ormai è andato in archivio con il Parlamento che ha pubblicato i Redditi dei politici. I fari, naturalmente, sono stati puntati sul premier Conte che ha dichiarato 700mila euro in più rispetto al 2017 senza nessuna variazione rispetto al passato. Fonti di Palazzo Chigi, come precisato dall’Adnkronos, hanno ribadito che l’incremento dell’imponibile è dovuto al fatto che da quando è diventato premier ha dovuto chiudere tutti gli incarichi pendenti, fatturando in un solo anno importi che sarebbero stati diluiti. Berlusconi il più ricco, Renzi dichiara 800mila euro Il più ricco resta Silvio Berlusconi che nel 2018 ha dichiarato un imponibile di oltre 48 milioni di euro. Una cifra che resta ... Leggi la notizia su newsmondo

