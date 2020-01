Rapinano supermercato armati di pistola: incastrati i banditi (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNola (Na) – I carabinieri della stazione di Saviano e della stazione di Genova San Teodoro e Scali hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Nola nei confronti di due uomini, un 27enne di Pollena Trocchia e un 36enne di Volla, ritenuti responsabili di una rapina aggravata in concorso perpetrata in un supermercato di Saviano la sera dello scorso 11 aprile. I due erano entrati nell’esercizio commerciale e, dopo aver spintonato l’addetta sino alla cassa, dietro la minaccia di una pistola puntata al volto le avevano intimato di consegnare il denaro. Si erano impossessati di circa 1300 euro e poi si erano dati alla fuga a bordo di un’auto condotta da un complice ancora da identificare. A seguito della rapina i carabinieri di Saviano, coordinati dalla Procura della Repubblica di Nola, hanno ... Leggi la notizia su anteprima24

