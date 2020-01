Raid Usa uccide il generale iraniano Qassem Soleimani: altissima tensione (Di venerdì 3 gennaio 2020) Qassem Soleimani, capo delle Forze iraniane al-Quds, è stato ucciso in un Raid degli Stati Uniti. L’attacco è stato ordinato direttamente dal presidente Donald Trump. Il Raid degli Usa Un attacco ordinato da Trump ha polverizzato due auto vicino all’aeroporto di Baghdad. Tra le 8 persone morte nell’attacco c’era anche il generale iraniano Qassem Soleimani. Le reazioni Javad Zarif, ministro degli Esteri iraniano, ha riferito che per l’Iran “è un atto di terrorismo“. Poi sottolinea ancora che “L’assassinio di Soleimani, la forza più efficace nel combattere il Daesh, Al Nusrah e Al Qaeda, è pericoloso, una folle escalation“. Anche stando a quanto scrive il New York Times, l’Iran potrebbe vedere il Raid come un atto di guerra e decidere, quindi, di rispondere, dando quindi il via a una escalation di violenza. Dopo la notizia, Donald Trump ha pubblicato sul suo profilo ... Leggi la notizia su thesocialpost

