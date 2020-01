Raid Usa in Iraq, ucciso generale iraniano: si rischia la guerra (Di venerdì 3 gennaio 2020) Sale la tensione tra gli Stati Uniti d’America e l’Iran dopo che la notte scorsa un Raid ordinato da Donald Trump sull’aeroporto di Baghad, in Iraq, ha ucciso il generale Qassem Soleimani, responsabile delle operazioni sottocopertura di Teheran e ritenuto il numero due del regime degli ayatollah. Prova della situazione sempre più bollente nell’area e l’invito degli Stati Uniti ai propri cittadini di lasciare l’Iraq «immediatamente». Una nota del Dipartimento di Stato ha parlato di «accresciute tensioni in Iraq e nella regione». Ciò perché l’Iran ha preannunciato «dure rappresaglie». Il Dipartimento di Stato ha aggiunto che «a causa degli attacchi della milizia appoggiata dall’Iran nella sede dell’Ambasciata degli Stati Uniti, tutte le operazioni consolari sono sospese. I cittadini statunitensi non dovrebbero avvicinarsi ... Leggi la notizia su cronacasocial

