Raid Usa in Iraq, Farnesina: “Agire con moderazione”. Innalzata sicurezza nelle basi italiane. E Salvini ringrazia Trump (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il Ministero della Difesa ha annunciato di aver alzato le misure di sicurezza dei contingenti dove operano i soldati italiani e sono stati limitati al minimo gli spostamenti al di fuori delle basi: sono le prime misure dopo il Raid statunitense che ha ucciso del generale iraniano Qassem Soleiman. Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini – si apprende da una nota del Ministero – ha subito ricevuto informazioni dal Comando Operativo di Vertice Interforze sui contingenti nazionali presenti nei vari teatri operativi. Il Ministero degli Esteri definisce gli ultimi sviluppi della situazione in Iraq “molto preoccupanti”. Sul fronte diplomatico è sempre una nota, ma della Farnesina, a far sapere che “l’Italia lancia un forte appello perché si agisca con moderazione e responsabilità, mantenendo aperti canali di dialogo, evitando atti che possono avere gravi ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

repubblica : Raid Usa, Teheran: 'E' atto di terrorismo, sarà dura vendetta'. Biden contro Trump: 'Ha lanciato dinamite in una po… - RaiNews : La Guida suprema iraniana #Khamenei minaccia vendetta contro gli Stati Uniti #Soleimani #Iraq #Iran - repubblica : Raid Usa, Teheran: 'È atto di terrorismo. Ora comprino le bare per i soldati'. L'ambasciata americana a Bagdad: 'La… -