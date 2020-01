Raid Usa a Baghdad , «ucciso su ordine di Trump» il generale iraniano Soleimani (Di venerdì 3 gennaio 2020) L’assedio delle forze pro Iran dell’ambasciata americana in Iraq rischia di trasformarsi in una guerra. Un Raid notturno degli Stati Uniti a Baghdad, contro due target legati all’Iran in Iraq, è costato la vita ad almeno otto persone. Tra le vittime il generale iraniano Qassem Soleimani, oltre a cinque membri delle forze pro Iran. Ha perso la vita nel Raid anche Abu Mahdi al-Muhandis, il numero due delle forze di mobilitazione Popolare (Hashd al-Shaabi), la coalizione di milizie paramilitari sciite pro-iraniane attive in Iraq. Photos of the damage of the missiles that fell at #Bagdad International Airport. pic.twitter.com/JC8TOh8XrC— Strategic News (@StrategicNews1) January 2, 2020 L’ordine di uccidere Soleimani è partito dallo stesso presidente Usa Donald Trump. «Per ordine del presidente, l’esercito americano ha adottato misure difensive ... Leggi la notizia su open.online

repubblica : Raid Usa a Bagdad, ucciso il generale iraniano Soleimani. Il Pentagono: 'L'ordine partito da Trump' [aggiornamento… - morgenbummler : Venti di guerra #USA – #Iran. Trump ordina raid su Baghdad, ucciso generalen La situazione ora rischia di far sali… - cantuale : Raid Usa su aeroporto Baghdad: ucciso il generale Soleimani -