Raid Usa a Baghdad uccide il generale iraniano Qassem Soleimani (Di venerdì 3 gennaio 2020) Su ordine di Donald Trump, gli Usa colpiscono duramente l’Iran. Le forze americane hanno ucciso a Baghdad il generale iraniano Qassem Soleimani, una delle figure chiave dell’Iran, molto vicino alla Guida suprema, l’ayatollah Ali Khamenei, e considerato da alcuni il potenziale futuro leader del Paese.Un Raid condotto con un drone e ordinato dal presidente, un’azione militare che rischia di far salire la già alta tensione fra Stati Uniti e Iran, ma anche in tutto il Medio Oriente. La reazione iraniana è immediata, con Teheran che fa sapere che ci saranno ritorsioni. La guida suprema iraniana Ali Khamenei ha ordinato tre giorni di lutto nel Paese affermando che l’uccisione del generale raddoppierà la motivazione della resistenza contro gli Stati Uniti e Israele: “Il lavoro e il cammino del generale Qassem Soleimani non si ... Leggi la notizia su huffingtonpost

repubblica : Raid Usa a Bagdad, ucciso il generale iraniano Soleimani. Il Pentagono: 'L'ordine partito da Trump' [aggiornamento… - HuffPostItalia : Raid Usa a Baghdad uccide il generale iraniano Qassem Soleimani - giornalettismo : Potrebbe essere il punto di non ritorno tra USA e #Iran. In un raid è morto #Soleimani, l’uomo più influente del Me… -