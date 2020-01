Raid americano a Bagdad. Ucciso il generale Soleimani. L’Iran annuncia ritorsioni: “Atto di terrorismo. Ci sarà una dura vendetta”. In migliaia a Teheran protestano contro gli Usa (Di venerdì 3 gennaio 2020) Situazione incandescente e in continua evoluzione in Medio Oriente dopo il Raid americano contro l’aeroporto di Bagdad che la scorsa notte ha portato all’uccisione del generale iraniano, capo delle Forze al-Quds, Qassem Soleimani, e del numero 2 di Hashed, Abu Mahdi al-Muhandis. Un’azione ordinata direttamente dal presidente Donald Trump impiegando un drone. “Il generale Qassem Soleimani – ha scritto su Twitter lo stesso presidente americano – ha Ucciso o ferito gravemente migliaia di americani per un lungo periodo, e stava pianificando di ucciderne molti altri… ma è stato preso! Era direttamente e indirettamente responsabile della morte di milioni di persone, incluso il recente elevato numero di manifestanti uccisi in Iran”. Trump ha aggiunto che Soleimani “avrebbe dovuto essere eliminato molti anni fa”. Dura la reazione ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

alexbarbera : Chissà se il raid americano in Iraq - con conseguenze potenzialmente devastanti in tutto il Medio Oriente - riuscir… - ilfoglio_it : Un raid americano a Baghdad ha ucciso il generale iraniano Suleimani. Da anni era l'architetto della strategia iran… - Avvenire_Nei : #Iraq Raid americano a #BagdadAirport ucciso il generale iraniano #Soleimani -