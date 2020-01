Ragazzi autistici respinti, l’hotel: “Siamo dispiaciuti”. Genitori: “Scuse arrivate tardi” (Di venerdì 3 gennaio 2020) "Siamo profondamente dispiaciuti per quello che è accaduto, ma abbiamo sempre agito in buona fede: vogliamo porgere le nostre scuse alle famiglie e ai Ragazzi", le scuse officiali dell'hotel di Ferentino. I Genitori dei Ragazzi: "Prendiamo atto delle loro scuse che, purtroppo, arrivano solo ad un mese e mezzo dall'inizio di questa vicenda e a Capodanno ormai trascorso". Leggi la notizia su roma.fanpage

