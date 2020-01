Rabiot all’Everton? Ancelotti sibillino: «Se si può migliorare la squadra…» (Di venerdì 3 gennaio 2020) Carlo Ancelotti ha parlato del mercato che farà l’Everton. Alcuni obiettivi dei Toffees portano in Serie A: le parole del tecnico Carlo Ancelotti ha parlato di mercato durante la conferenza stampa in vista del match di FA CUP contro il Liverpool. Queste le parole del tecnico dei Toffees. CALCIOMERCATO – «Non ci ho pensato, nei prossimi giorni lo faremo. Prima voglio valutare i giocatori che alleno già. E’ normale, di tempo ce n’è poco perché dobbiamo giocare tante partite ma un’idea ce l’ho e ogni giorno che passa mi permette di conoscere meglio tutti. Se poi c’è una possibilità per migliorare la squadra… So che volete che parli di mercato ma preferisco dedicarmi al derby, una partita fantastica e una grande opportunità». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

