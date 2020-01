Queste foto di Flavio Montrucchio e Damiano Carrara vi faranno sentire sposati (Di venerdì 3 gennaio 2020) È Flavio Montrucchio a condurre l’edizione All Stars di Bake Off Italia, in onda su Real Time da Venerdì 3 Gennaio. I migliori pasticceri avranno a disposizione tre puntate per mettere alla prova tutte le loro abilità e dimostrare ancora una volta di essere i più abili in cucina. I giudici di Bake Off Italia All Stars Battle sono Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara, quest’ultimo molto amato sui social e divenuto ormai una vera e propria star del web. L’incontro tra Damiano e Flavio ha quindi scatenato i commenti degli spettatori e non solo: decine e decine i complimenti non solo per la bravura del conduttore e del pasticcere, ma anche per la loro innegabile bellezza. Una foto pubblicata da Carrara su Instagram ha dato il via ai numerosi commenti, ma è durante la puntata che gli utenti su Twitter hanno dato il loro meglio. Ecco allora per ... Leggi la notizia su trendit

