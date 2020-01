Quel dossier degli Stati Uniti sulle capacità militari dell’Iran (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il campo K1 a Kirkuk, che ospita le forze della coalizione, nei giorni scorsi è stato colpito da alcuni missili, secondo quanto riferito dall’esercito iracheno mediante i social. L’attacco è avvenuto intorno alle 19.20 dello scorso venerdì e ha ucciso un contractor operativo sul territorio e ha ferito un numero consistente di soldati americani che stazionavano nella base. L’accaduto è stato comunicato via e-mail da operatori dell’Operation Inherent Resolve al Military Times, che ha successivamente diffuso la notizia. Secondo quanto diffuso, le forze irachene hanno proceduto alle investigazioni senza però aver riscontrato fattori rilevanti atti ad identificare gli autori degli attentati. Nessun comunicato né da parte di forze regolari, né da gruppi ostili alle truppe statunitensi è stato ufficializzato. Il comandante in capo dell’esercito americano, il generale Miley, ha affermato: ... Leggi la notizia su it.insideover

