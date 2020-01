Quattro magrebini accerchiano e pestano ferroviere in stazione (Di venerdì 3 gennaio 2020) Angelo Scarano In Quattro hanno accerchiato un ferroviere dopo un diverbio per una sigaretta. La vittima dell'aggressione è finita in ospedale: prognosi di 7 giorni Una storia che sempre più spesso si ripete. Proseguono le aggressioni contro il personale delle ferrovie che spesso deve fare i conti con diverbi e tensioni con passeggeri a bordo dei treni o nelle stazioni. Le aggressioni, soprattutto da parte di stranieri senza biglietto, contro i ferrovieri non si contano più. E a questo elenco va aggiunta quella che si è consumata alla stazione di Civitanova Marche. Un ferroviere ha infatti sorpreso un gruppo di Quattro magrebini a fumare all'interno della sala d'aspetto della stazione. Il ferroviere ha richiamato i Quattro chiedendo di spegnere la sigaretta. Ma la reazione del gruppo di stranieri non si è fatta attendere. E così i Quattro magrebini hanno prima accerchiato il ... Leggi la notizia su ilgiornale

VedeleAngela : RT @razorblack66: «Qui non si può fumare», macchinista aggredito e picchiato in stazione da quattro magrebini - Stoico26356790 : RT @razorblack66: «Qui non si può fumare», macchinista aggredito e picchiato in stazione da quattro magrebini - metaanto : RT @razorblack66: «Qui non si può fumare», macchinista aggredito e picchiato in stazione da quattro magrebini -