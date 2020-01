Quando Obama incontrò l’uomo che ha assaltato l’ambasciata Usa (Di venerdì 3 gennaio 2020) Uno degli uomini identificati dal segretario di Stato Mike Pompeo come leader della protesta contro l’ambasciata americana a Baghdad fu accolto alla Casa Bianca nel 2011 dal presidente Barack Obama. Hadi al-Amiri, fotografato questa settimana fuori dall’ambasciata americana durante l’assalto all’ambasciata in Iraq, fu uno dei membri di una delegazione irachena che si era unita all’ex primo ministro Nouri al Maliki durante un incontro con l’amministrazione Obama presso lo Studio Ovale, secondo quanto riportato dal Daily Mail e da alcuni media americani. Capo di una fazione sciita filo-iraniana di spicco, Amiri, già ministro dei trasporti dal 2010 al 2014, esercita un grande potere all’interno delle Forze di mobilitazione Popolare (Pmf) ed è stato uno degli organizzatori dell’assalto all’ambasciata americana per protestare contro i ... Leggi la notizia su it.insideover

GDeccia : RT @ImJamesTheBond: L'Iran ha attaccato l'ambasciata USA a Baghdad. Trump ha mandato gli aerei USA ad uccidere il comandante della Guardia… - BarbieXanax : Vi ricordate quando Trump accusava Obama di voler scatenare una guerra contro l’Iran E tacciava Clinton di essere u… - ImJamesTheBond : L'Iran ha attaccato l'ambasciata USA a Baghdad. Trump ha mandato gli aerei USA ad uccidere il comandante della Guar… -