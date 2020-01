Puglianello, Rubano cala il tris: il sindaco annuncia finanziamenti per tre nuovi interventi (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPuglianello (Bn) – Dopo aver incassato il finanziamento per la riqualificazione della scuola elementare con la messa in sicurezza sismica e con l’efficientamento energetico, segnando un primato in Regione Campania e nel Sannio, il primo cittadino di Puglianello annuncia tre nuovi interventi: la riqualificazione e l’efficientamento energetico della pubblica illuminazione del centro storico, la messa in sicurezza della II traversa di via San Salvatore con il relativo rifacimento della rete fognaria, e la messa in sicurezza di due arterie importanti: via Cese I e via Cupa I saranno interamente asfaltate e oltretutto sara’ riqualificato l’impianto di pubblica illuminazione già esistente e con la installazione di nuovi pali a led nel tratto attualmente sprovvisto. “Finalmente raggiungiamo un elevato standard di sicurezza per la viabilità con il ... Leggi la notizia su anteprima24

Puglianello - esonda il fiume Volturno : la preoccupazione di Rubano (FOTO) : Tempo di lettura: 1 minutoPuglianello – Problemi e disagi non solo a Benevento, anche la Provincia deve fare i conti con il maltempo. A Puglianello è esondato il fiume Volturno, le cui acque hanno invaso l’azienda agricola di Antonio Pucella. Nella zona, tra l’altro, sono presenti diverse abitazioni, in una delle quali vive un ragazzo portatore di handicap. Dall’alba sono entrati in azione i mezzi per rimuovere gli ...