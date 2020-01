Primo Reggiani ritrova l’amore, il primo dopo Costanza: come finì la storia (Di venerdì 3 gennaio 2020) Costanza Caracciolo, l’ex primo Reggiani ritrova l’amore (ecco chi è): come finì la storia tra l’attore e l’ex velina nel 2016 primo Reggiani ha ritrovato l’amore ed è di nuovo fidanzato. Si tratta, da quanto si sa (l’attore è sempre stato riservato sulla sua vita privata), della prima storia importante dopo quella vissuta con Costanza … L'articolo primo Reggiani ritrova l’amore, il primo dopo Costanza: come finì la storia proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

asiaagostin3lli : @tizianosmile1 Ma in realtà la crush più grande è per Emilio. Primo Reggiani crush della vita - lovingkiedis : Recitazione da cani, poi non capisco questo mix di attori italiani e spagnoli quindi alcune parti doppiate e altre… - ZiaFraa : Più guardo le storie di Primo Reggiani e più m’innamoro. Questo periodo va così. -