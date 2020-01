Primi sondaggi politico elettorali 2020, la Lega al 33%, sale ancora la Meloni, stabile il Pd, sprofonda il M5S (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il primo sondaggio elettorale del 2020 vede ancora la Lega di Matteo Salvini saldamente primo partito in Italia con oltre il 33,1% dei consensi. Un primato inattaccabile quello di Matteo Salvini che è saldamente sopra il 30% dei consensi dalle scorse elezioni europee. Bene anche Fratelli d’Italia che nel 2019 ha visto il suo grande balzo in avanti passando dal3,4% dei consensi a un isperato 10,4%. Il Pd di Zingaretti resta stabile al 19,2% dei consensi. Cade ancora il M5S solo al 15,9% delle intenzioni di voto. In un anno e mezzo i grillini hanno quasi dimezzato i loro consensi. Il movimento è stato vittima delle sue contradizioni. Da partito anti sistema a forza di governo con il sistema. I suoi ex elettori non hanno perdonato tutto questo. L’ultima battuta d’arresto è stata l’espulsione di Paragone dal partito. Il Senatore è stato espulso dal partito per aver ... Leggi la notizia su baritalianews

