Preso al volo da un’altezza di 6 metri. Salvo bambino sospeso nel vuoto (Di venerdì 3 gennaio 2020) Spaventosa avventura per un bambino veronese di 6 anni in vacanza sulla pista di Montagnola a Brentonico, tra Ala e il Garda, in Trentino. Per fortuna c’è il lieto fine, ma che paura! Salvataggio spettacolare sulle nevi del Trentino. Un bambino di 6 anni ha rischiato di sfracellarsi al suolo dopo essere scivolato dalla seggiovia. … L'articolo Preso al volo da un’altezza di 6 metri. Salvo bambino sospeso nel vuoto proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

