Politica di centro sì, partiti di centro no (Di venerdì 3 gennaio 2020) Nella Politica italiana, almeno stando alle riflessioni dei principali politologi e commentatori delle vicende pubbliche nel nostro Paese, persiste un’apparente contraddizione. Da un lato continua, in modo persino martellante, la richiesta di ridare voce e fiato nella dialettica Politica nostrana a quella “Politica di centro” che storicamente ha rappresentato un fattore di stabilità e di governabilità nel nostro sistema istituzionale. Una “Politica di centro” che è sinonimo di cultura di governo, di cultura delle alleanze, di cultura della mediazione, di alternativa alla radicalizzazione della lotta Politica, di capacità di comporre interessi contrastanti e, soprattutto, di rispetto delle istituzioni democratiche e di qualità della democrazia. Ecco, la “Politica di centro”, di cui oggi si sente ... Leggi la notizia su huffingtonpost

