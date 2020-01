Polemica Ferragnez: usano davvero profili falsi sui social per difendersi? (Di venerdì 3 gennaio 2020) Chiara Ferragni e Fedez sono spesso e volentieri al centro dell’attenzione dei media in tutto il mondo. E’ scoppiata una nuova Polemica che riguarda proprio i Ferragnez. L’imprenditrice e il rapper sono finiti sotto accusa proprio sui social network, dove sono famosissimi. Quale sarebbe il motivo? Chiara Ferragni e il marito Fedez gestirebbero, sempre sui social, dei profili falsi. Il tutto è partito proprio da una storia di Chiara Ferragni che ha girato un video del figlio Leone mentre utilizzava l’iPad. Fino a qui non c’è niente di strano in fondo. I più attenti hanno però notato qualcosa di strano proprio sullo schermo del tablet. L’iPad era infatti aperto sulle note dove erano appuntati dei dati di accesso di alcuni profili social. profili che, secondo i più attenti, sarebbero proprio dei fake. Chiara Ferragni, Fedez e la Polemica sui ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

punkftliam : allora c’è una polemica in corso sulla falsità dei ferragnez ma io lo sapevo già e li ho unfollowati dopo la storia del supermercato - rhodibus : Tra 3 e 4 Gennaio abbiamo già la seconda polemica e del Drama: i ferragnez fanno una gran figura di M, ironia della… - sciurini_ : Domani ho la sveglia alle 6 ma ho appena saputo che c'è una polemica sui ferragnez e sono disposta a stare sveglia… -