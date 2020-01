Pittura, musica e teatro perché allungano la vita (Di venerdì 3 gennaio 2020) Andare a teatro, visitare un museo, ascoltare della musica potrebbe aiutarvi a vivere meglio e più a lungo. Non ci credete? Andate a leggere la ricerca condotta dagli scienziati dell’University College di Londra, pubblicata sul British Medical Journal. Così l’arte protegge la salute La ricerca ha preso in esame le informazioni relative ad oltre 6000 persone di età superiore ai cinquant’anni, cominciando a seguire le loro abitudini e il loro stato di salute già una quindicina d’anni fa, con un’osservazione arrivata fino a 14 anni. L’obiettivo è stato comprendere quanto l’abitudine di frequentare musei, cinema, teatri e concerti musicali potesse essere correlata con un maggior benessere e soprattutto con un impatto sulla durata della vita. Il risultato è stato positivo, pur tenendo in considerazione la situazione socioeconomica delle persone, il loro stato culturale e di benessere ... Leggi la notizia su dilei

