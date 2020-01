Pietro Genovese, perchè i legali non hanno chiesto la revoca della misura cautelare (Di venerdì 3 gennaio 2020) A seguito delle dichiarazioni di Pietro Genovese rilasciate davanti al gip nell’ultimo interrogatorio, la difesa del ragazzo ha scelto di non avanzare alcuna richiesta di revoca della misura cautelare. Si sono aggiunti giusto qualche ora fa nuovi sviluppi in merito alla tragedia che ha visto coinvolte Gaia e Camilla, le due ragazze romane travolte dal … L'articolo Pietro Genovese, perchè i legali non hanno chiesto la revoca della misura cautelare proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

giorgio_gori : Davvero Pietro #Genovese andava arrestato? La motivazione del gip - la possibile reiterazione del reato - non convi… - Emiliano_Foroni : L'eterna Italietta del Manzoni - tempoweb : #CorsoFrancia, la verità di #PietroGenovese: sono passate all'improvviso -