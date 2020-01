Piero Pelù volontario per pulire la spiaggia della Feniglia - (Di venerdì 3 gennaio 2020) Anche Piero Pelù tra i volontari che sabato puliranno la spiaggia della Feniglia di Orbetello, in provincia di Grosseto. Lo ha comunicato lo stesso cantante giovedì sui social che chiama a raccolta i suoi fan. L'obiettivo salvare la spiaggia da tonnellate di plastiche tossiche. (Lapresse) Redazione  Leggi la notizia su ilgiornale

