Pierluigi Pardo avverte il Napoli: “Conte allena tutti, anche pubblico e giornalisti” (Di sabato 4 gennaio 2020) A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” condotta da Raffaele Auriemma, è intervenuto il telecronista di Mediaset e DAZN Pierluigi Pardo. In vista del big match tra Napoli e Inter che si disputerà al San Paolo la sera dell’Epifania, sono tanti i temi trattati. “È difficile centrare la Champions per il Napoli, ma è ancora possibile. Contro il Sassuolo abbiamo visto una buona squadra nel secondo tempo e Gattuso di certo avrà un impatto importante sull’ambiente e nello spogliatoio. L’Inter ha scelto di affidare tutto a Marotta e Conte. Il tecnico allena tutti, i calciatori, i dirigenti, il pubblico, i giornalisti per cui è un leader assolto, ma c’è da capire se durerà e in tal senso, il mercato di gennaio è fondamentale perché la rosa è un po’ corta”. Il calciomercato Napoli sta ruotando attualmente intorno alla figura di Stanislav Lobotka, prossimo ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

mcngil : RT @gianluigibuffon: Nomino SuperTifosi M&M’s: Marco Belinelli e Pierluigi Pardo . Commentate le partite insieme a loro! #tifoconMMs https:… -