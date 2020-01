Pianura è una pattumiera a cielo aperto, la denuncia di Strazzullo (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il quartiere Pianura ricadente nella nona municipalità di Napoli continua ad essere in stazionaria emergenza rifiuti in tutti i periodi dell’anno anche quando le cause non sono eventualmente imputabili alle manutenzioni degli STIR e CDR. “Si è concluso, attacca il coordinatore municipale di Fratelli d’Italia, l’anno vecchio negativamente con un primato di abbandono e degrado del territorio e si è cominciato quello nuovo nel peggiore dei modi con le strade divenute vere e proprie discariche. Se è pur vero che da un lato le origini delle problematiche e delle inefficienze del servizio sono imputabili all’amministrazione centrale e più precisamente alla giunta De Magistris, dall’altro lato si registra una totale incapacità di rappresentanza istituzionale di chi governa la Municipalità che si limita solo ad inoltrare scartoffie senza mai assumere un atteggiamento operativo”. ... Leggi la notizia su ildenaro

