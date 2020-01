Pet Therapy e Yoga in carrozzina al CTO di Milano (Di venerdì 3 gennaio 2020) Grazie ai finanziamenti ottenuti da Regione Lombardia e alla collaborazione con AUS Niguarda Onlus, l’Associazione Paraplegici Lombardia (APL) attiverà al Presidio CTO diverse attività a supporto delle persone che convivono con la disabilità, in particolare partiranno a gennaio incontri di Pet Therapy e sedute di Yoga in carrozzina. Il progetto co-creato dalle due associazioni che operano al servizio dei pazienti che hanno subito lesioni spinali si intitola “Avanti il prossimo”, dove per prossimo si intende chi vive nella medesima condizione. Lo spirito del progetto si esprime, infatti, attraverso la creazione gruppi informali di mutuo aiuto di persone para e tetraplegiche ricoverate presso l’Unità Spinale Niguarda e il reparto riabilitazione mielolesi dell’ASST Gaetano Pini-CTO, unitamente ai loro familiari e caregiver, a cura di consulenti alla pari e volontari di AUS e APL. Tra ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

