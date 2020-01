Percorso Olimpiadi Tokyo 2020 ciclismo: altimetria, salite e pendenze. Tracciato per scalatori. E la discesa finale… (Di venerdì 3 gennaio 2020) La prova in linea delle Olimpiadi di Tokyo 2020 di ciclismo su strada presenterà un Percorso veramente duro, che ricorda, e nemmeno troppo vagamento, quello di un Giro di Lombardia. Misurerà 234 km e saranno disseminati lungo il Percorso ben cinque GPM: Doushi Road, Kagosaka Pass, Fuji Sanroku, Mikuni Pass e di nuovo Kagosaka Pass. Dallo scollinamento dell’ultima erta al traguardo mancheranno 21 km e una lunga e insidiosa discesa precederà un finale che tira all’insù. La salita più lunga è il Fuji Sanroku, ben 15 km al 6%, ma la più dura, nonché quella che occupa la posizione sicuramente più strategica nel Tracciato, è il Mikuni Pass, 6,5 km con pendenza media superiore al 10% e punte addirittura del 22%. Sarà qua che i corridori che si sentono battuti in uno sprint ristretto proveranno ad anticipare nel tentativo di levarsi di ruota i rivali più veloci. Nel complesso un ... Leggi la notizia su oasport

Ohayoit : Il percorso della fiaccola olimpica #calendarioavvento 9 dicembre #giappone #ohayoit - Ohayoit : Il percorso della fiaccola olimpica #calendarioavvento 9 dicembre #giappone #ohayoit -