Perché non mi risponde? Ecco cosa pensa lui (Di venerdì 3 gennaio 2020) E’ capitato a tutte, almeno una volta nella vita, di frequentare un ragazzo e mentre la conoscenza procede ad un certo punto, inspiegabilmente, lui non risponde più ai messaggi. Sparisce nel nulla, visualizza e non risponde: ma Perché succede? Ecco alcune dritte che vi faranno sentire meglio. Non mi risponde: cosa gli ho fatto? La risposta è niente! Non avete fatto niente. Gli uomini tendono a inviare messaggi silenziosi; a tutte piacerebbe avere una spiegazione, un confronto, ma per gli uomini non sempre funziona così. Il più delle volte, i maschietti non riescono o non vogliono darci troppe spiegazioni: se qualcosa non va bene, ce lo fanno capire attraverso i silenzi di Whatsapp. I motivi possono essere molti: è fidanzato, si è stancato, si è sentito attaccato, non è sicuro di ciò che sta facendo… Non bisogna interrogarsi, lasciate che il silenzio sia una risposta. ... Leggi la notizia su velvetgossip

Pietro Genovese - perchè i legali non hanno chiesto la revoca della misura cautelare : A seguito delle dichiarazioni di Pietro Genovese rilasciate davanti al gip nell’ultimo interrogatorio, la difesa del ragazzo ha scelto di non avanzare alcuna richiesta di revoca della misura cautelare . Si sono aggiunti giusto qualche ora fa nuovi sviluppi in merito alla tragedia che ha visto coinvolte Gaia e Camilla, le due ragazze romane travolte dal […] L'articolo Pietro Genovese , perchè i legali non hanno chiesto la revoca della ...

Iran e Soleimani - Davide Fabbri : "Decisione politica di Trump - non è chiaro Perché ". Effetti disastrosi? : Il generale Qassem Soleimani "era una semi-divinità in Iran ". Dario Fabbri , esperto di geo politica di Limes, interviene in diretta a Omnibus su La7 e mostra tutta l'inquietudine degli analisti internazionali per il raid militare americano a Baghdad che ha portato alla morte a uno degli uomini-chiave

Da “All Toghether Now” a “Amici Celebrities” - Perché Michelle Hunziker non lascia il segno : Dopo "Vuoi Scommettere?" e "Amici Celebrities", con "All Toghether Now" si chiude un altro progetto condotto da Michelle Hunziker che ha faticato a fissarsi nell'immaginario del pubblico. Come è possibile che una tra le più talentuose professioniste della nostra Tv non riesca a cucirsi addosso un programma tutto suo?Continua a leggere

Morra contro Paragone : "Se siamo il nulla - Perché non sei andato via prima?" : Nicola Morra , senatore del Movimento 5 Stelle e presidente della Commissione Antimafia non ci sta e replica alle parole di Gianluigi Paragone . Dopo essere stato cacciato dal collegio dei probiviri, Paragone ha reagito affermando di essere stato “espulso dal nulla ”. L’espulsione del senatore ha già diviso i pentastellati e se Alessandro Di Battista si schiera dalla parte del giornalista e conduttore televisivo, il collega Morra invece lo ...

Gianluigi Paragone e l’sms a Mentana : “Perchè non entro nella Lega” : Enrico Mentana ha chiesto via Whatsapp a Gianluigi Paragone , espulso dai probiviri dal Movimento Cinque Stelle, cosa risponde a chi lo accusa di essere pronto ad entrare nella Lega di Matteo Salvini. L’ex grillino ha risposto di non poter andare con chi non oppone resistenza ad una possibile candidatura di Draghi a Presidente della Repubblica e con chi non ha il coraggio di dire che bisogna nazionalizzare autostrade e telecomunicazioni.

Perché anche nel 2020 Giorgia Meloni non cambierà proprio nulla : Se la fine dell’anno è tempo di bilanci l’inizio di quello nuovo è il momento delle previsioni. Di solito nessuno le azzecca mai, ma è tradizione farle. E così i giornalisti delle più prestigiose testate internazionali si dilettano nel proporre vaticini ai lettori indagando nelle viscere dei quotidiani dei mesi scorsi e interpretando numero di like e condivisioni. In buona sostanza è la versione giornalistica del calendario di Frate ...

Macron contro Philippe - ecco Perché non si chiude la partita delle pensioni : Una vignetta sull’ultimo numero del settimanale satirico ”Le Canard Enchaînè” fa capire quale potrebbe essere la conclusione – certo, non a breve, diciamo entro febbraio – del braccio di ferro che ormai oppone l’Eliseo ai sindacati sulla ormai nota riforma delle pensioni (e qui si rimanda ai vari post che l’autore di questo blog ha dedicato all’argomento dal 5 dicembre, primo giorno di ...

Morra a Paragone : “ Perché rimanevi nel ‘nulla’ prima di essere espulso? Così non fai onore anche al tuo recente passato” : “Gianluigi, certamente stiamo operando scelte non sempre lucide, non sempre felici. Certamente non siamo quelli del 4 marzo 2018, esattamente come non siamo più quelli del 4 ottobre 2009 o del 25 febbraio 2013. Ma se ci definisci il ‘nulla’, come si legge, perche’ rimanevi nel ‘nulla’ prima di essere espulso? ”. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Commissione Antimafia, ...

Charlene di Monaco racconta Perché non sorride mai nelle foto : La Principessa Charlene di Monaco è apparsa molto triste tanto da far preoccupare sia i sudditi che i fan. Gli occhi perennemente tristi, il sorriso praticamente assente: durante le sue uscite pubbliche, soprattutto nell’ultimo anno. Negli scorsi giorni la Principessa si è confidata al magazine sudafricano “Huisgenoot”, e ha confessato: “Per me è stato un anno davvero doloroso, che mi ha colpito pesantemente”. La preoccupazione ...

Charlene di Monaco racconta ecco Perché non sorrido mai : Charlene di Monaco è apparsa sempre più sconsolata, tanto da far preoccupare sudditi e fan. Gli occhi perennemente tristi, il sorriso praticamente assente: durante le sue uscite pubbliche, soprattutto nell’ultimo anno. Negli scorsi giorni la Principessa si è confidata al magazine sudafricano “Huisgenoot”, e ha confessato: “Per me è stato un anno davvero doloroso, che mi ha colpito pesantemente”. La preoccupazione per il padre ...

Papa Francesco arrabbiato schiaffeggia la fedele - Perché le guardie del corpo non sono intervenute : La sua espressione di sdegno e lo schiaffo dato alla mano di una fedele ha fatto il giro del mondo. Il video di Bergoglio è diventato virale e provocato una pioggia di commenti e di reazioni in merito all'atteggiamento dello stesso Santo Padre. Ma in pochi hanno concentrato le proprie attenzioni sul ruolo delle guardie del corpo ...Continua a leggere

Padova - cenone odissea per una famiglia : “Rifiutati dai ristoranti Perché abbiamo due figli” : Un uomo, una donna e i loro due figli hanno faticato non poco per riuscire a prenotare il cenone di capodanno a Padova . Ogni volta che telefonavano a un ristorante si sentivano rispondere che i bambini sarebbero stati un problema perché avrebbero fatto confusione. Solo una pizzeria ha accettato di accoglierli.Continua a leggere

Matteo Salvini - la parodia di Papa Francesco : "Mancanza di rispetto? Vi spiego Perché non è così" : Matteo Salvini è diventato virale con il video parodia del Papa Francesco . Avvalendosi del sostegno della fidanzata Francesca Verdini, il leader della Lega ha reinterpretato l'accaduto con una carezza al posto dello schiaffo. Il popolo del web si è scatenato tra chi ha preso il video per quello che

Nel milleproroghe la revoca delle concessioni autostradali. Di Maio : “I Benetton perderanno profitti Perché non hanno fatto quanto dovuto” : “Nel milleproroghe abbiamo inserito la norma sulle concessioni autostradali”. E’ quanto ha detto il leader M5S e ministro degli Esteri, Luigi Di Maio , nel corso di una diretta Facebook. “Questo decreto – aggiunge – dice finalmente che si avvia un percorso per alcune infrastrutture che ci permette di revoca re le concessioni ai Benetton ”. “La retorica che si perdono i posti Di lavoro” con la ...

Revoca concessioni Autostrade - Di Maio : “Si perdono i profitti dei Benetton? Giusto Perché non hanno mantenuto il Ponte Morandi” : “Attenzione non facciamoci fregare. Tutta la retorica che si perdono i posti di lavoro” con la Revoca delle concessioni ad Autostrade “è una sciocchezza. Si perdono i profitti dei Benetton, ed è Giusto perché non hanno fatto il loro dovere per mantenere quel Ponte“. Così Luigi Di Maio in una diretta Facebook commenta la situazione di Aspi. “Io non sono tranquillo sul fatto che ci siano quei signori che non hanno ...

matteosalvinimi : INCREDIBILE. PD in Emilia-Romagna contrario alle telecamere di videosorveglianza!!! Ma perché?!? Chi fa bene il suo… - civati : Per #SilviaRomano, perché non ci si dimentichi di lei e delle altre persone attualmente sequestrate, perché abbia s… - ItaliaViva : 'Quest'Italia viva, che c'è e sta fuori da qui, ci attende al vaglio, perché il 2020 non potrà essere definito anco… -