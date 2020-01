Perché l’astronauta Samantha Cristoforetti lascia l’Aeronautica militare (Di venerdì 3 gennaio 2020) (foto: Pacific Press via Getty Images) Pochi giorni fa, il 31 dicembre 2019, è arrivato l’annuncio che l’astronauta e aviatrice italiana Samantha Cristoforetti, la prima donna del nostro paese reclutata negli equipaggi dell’Agenzia spaziale europea (Esa), ha lasciato l’Aeronautica militare (ma tornerà nello Spazio). Diversi i rumor e le voci circolate sui media sul saluto alle Forze armate da parte di Cristoforetti, ormai una delle persone più rappresentative della scienza italiana. A fronte delle interpretazioni, l’astronauta ha ritenuto necessario spiegare come e Perché si sia congedata. Alla base dell’abbandono ci sarebbero divergenze con l’Aeronautica. Il chiarimento in un lungo post su Twitter. Alcune precisazioni a proposito delle notizie che mi riguardano riportate nei giorni scorsi dalla stampa. pic.twitter.com/kkFP93vWUs — Samantha ... Leggi la notizia su wired

