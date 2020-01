Perché la dieta mediterranea è il miglior regime alimentare di sempre (Di venerdì 3 gennaio 2020) dieta mediterranea al top per il terzo anno consecutivo nella consueta classifica redatta da US News and World Report sui regimi alimentari 2020. Il consueto ranking annuale premia sia l'aspetto nutrizionale che la semplicità nel seguire il regime che pone accento su vegetali, olio d'oliva, cereali e proteine magre. Il rapporto annuale ha preso in considerazione 35 tipologie di diete suddividendole in 9 categorie di analisi esaminate da esperti di diversi campi. La dieta mediterranea, nella combinazione di diverse tradizioni gastronomiche dei Paesi che si affacciano sul "mare nostrum", si é confermata al primo posto considerati i benefici che vengono ascritti a questo regime: dalla perdita di peso alla prevenzione rispetto a patologie cardiovascolari e diabete. Il bilanciamento dei diversi ingredienti, derivati appunto da differenti tradizioni culinarie, ... Leggi la notizia su gqitalia

