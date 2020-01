Pensioni ultime notizie: pagamento assegni gennaio in ritardo, ecco perché (Di venerdì 3 gennaio 2020) Pensioni ultime notizie: pagamento assegni gennaio in ritardo, ecco perché Pensioni ultime notizie, c’è un nuovo calendario dei pagamenti che è entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2020 e molti pensionati hanno già segnato in rosso le date di accredito della pensione, a seconda che il pagamento avvenga presso le Poste o presso la banca (i giorni, in alcuni mesi, possono essere differenti). Qualcuno ha però detto che a gennaio 2020 c’è stato un ritardo: niente di vero, è tutto in regola e non c’è bisogno di farsi prendere da ingiustificati timori. Pensioni ultime notizie: pagamento assegni gennaio, quando arriva Come ogni anno, il pagamento degli assegni previdenziali viene accreditato il primo giorno bancabile del mese, fatta eccezione per un mese, che è proprio il mese di gennaio, in cui il pagamento avviene nel secondo giorno bancabile del mese. Pertanto, è oggi venerdì ... Leggi la notizia su termometropolitico

