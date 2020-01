Pensioni ultima ora: uscita anticipata a 56 anni, ecco come andarci (Di venerdì 3 gennaio 2020) Pensioni ultima ora: uscita anticipata a 56 anni, ecco come andarci Pensioni ultima ora – A che età è possibile andare in pensione? Alla domanda non vi è una sola risposta ma più risposte a seconda del canale di pensionamento a cui è possibile accedere. Infatti dipende dal tipo di attività svolta (il riferimento può essere ad esempio alla categoria dei cosiddetti lavori usuranti), dall’età e dal numero di anni di contributi versati. Pensioni ultima ora, come andare in pensione a 56 anni: i requisiti necessari In base alle leggi in vigore nel 2020 potranno andare in pensione anche lavoratori di 56 anni. Affinché ciò sia possibile devono ricorrere una serie di condizioni. Quali? Aver totalizzato almeno 12 mesi di lavoro nel corso della minore età, avere 41 anni di contributi versati e rientrare in una delle categorie disagiate come disoccupati, invalidi con una ... Leggi la notizia su termometropolitico

