Parte la nuova edizione di Meraviglie-La penisola dei tesori: Alberto Angela inaugura il 2020 di Rai 1 (Di venerdì 3 gennaio 2020) Dopo la straordinaria Partenza in termini di ascolto per Roberto Bolle con il suo Danza con me, arriva un altro cavallo di battaglia di Rai 1. Il trionfo della cultura per la rete ammiraglia Rai che sceglie, anche per il 2020, di schierare al sabato sera Alberto Angela. Una missione non semplice per Meraviglie-La penisola dei tesori. Il programma di Angela infatti, questo sabato non avrà nessun “nemico” da battere ma da sabato prossimo si sfiderà con l’imbattibile C’è posta per te. La Rai punta comunque sulla cultura e saranno quattro le nuove puntate di questa edizione; quattro puntate che costituiscono un viaggio tra opere, luoghi, sistemi di vita assolutamente particolari che testimoniano la creatività e l’ingegno dei nostri predecessori. L’Italia è un paese ricco di tesori. Il merito di tanta ricchezza, di tanta bellezza è tutto nostro, dei ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

