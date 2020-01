Pardo: ”Per il Napoli è ancora possibile centrare la Champions” (Di venerdì 3 gennaio 2020) A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Pierluigi Pardo per parlare del Napoli, dell’Inter, del Var ed altro. Queste le parole del giornalista: SULLE POSSIBILITA’ CHE HA IL Napoli DI CONQUISTARE LA CHAMPIONS “E’ difficile centrare la Champions per il Napoli, ma è ancora possibile. Contro il Sassuolo abbiamo visto un buon Napoli nel secondo tempo e Gattuso di certo avrà un impatto importante sull’ambiente e nello spogliatoio. La Champions è un territorio talmente naturale che non si può pensare che vada come vada, bisognerà raddrizzare la stagione in un modo o nell’altro. Pardo SULL’INTER L’Inter ha scelto di affidare tutto a Marotta e Conte. Il tecnico allena tutti, i calciatori, i dirigenti, il pubblico, i giornalisti per cui è un leader assolto, ma c’è da capire se durerà e in tal senso, il mercato di gennaio è ... Leggi la notizia su forzazzurri

