Papà trova uomo semi nudo nella stanza dei figli (Di venerdì 3 gennaio 2020) Un padre ha aperto la stanza dei figli di 2 e 3 anni e ha trovato un uomo semi nudo. La sua reazione è stata piuttosto violenta: ha massacrato di botte l’intruso. La vicenda si è verificata domenica 29 Dicembre 2019 nella contea di Spotsylvania, nello stato della Virginia (Usa). La Polizia ha arrestato Mark Stanley, 60 anni. Secondo le prime informazioni trapelate, l’uomo sarebbe un parente del suo aggressore. In base ad una prima ricostruzione dei fatti, Stanley sarebbe originario della Carolina del Nord e si trovava in Virginia per trascorrere le vacanze di Natale. Prima di andare a letto, domenica 29 Dicembre, il padre dei bambini ha voluto controllare che i bambini fossero tranquilli nella loro stanza. Ma appena ha aperto la porta, si è trovato davanti Mark Stanley, mezzo nudo. Quest’ultimo ha reagito spingendo fuori il padre dei piccoli, mentre questi inveiva ... Leggi la notizia su notizie

