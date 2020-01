Papa Francesco: «Mai eutanasia o suicidio assistito, nemmeno per i malati irreversibili» (Di venerdì 3 gennaio 2020) «Cari operatori sanitari, ogni intervento diagnostico, preventivo, terapeutico, di ricerca, cura e riabilitazione è rivolto alla persona malata, dove il sostantivo ‘persona’, viene sempre prima dell’aggettivo ‘malata’. Pertanto, il vostro agire sia costantemente proteso alla dignità e alla vita della persona, senza alcun cedimento ad atti di natura eutanasica, di suicidio assistito o soppressione della vita, nemmeno quando lo stato della malattia è irreversibile». Solo le parole di Papa Francesco nel Messaggio per la 28/a Giornata Mondiale del Malato. «In certi casi, l’obiezione di coscienza è per voi la scelta necessaria per rimanere coerenti a questo ‘sì’ alla vita e alla persona», prosegue il Papa rivolgendosi agli operatori sanitari. «In ogni caso la vostra professionalità, animata dalla carità cristiana, sarà il migliore servizio ... Leggi la notizia su open.online

