Papa Francesco come Kill Bill: il murale apparso a Roma e successivamente cancellato (Di venerdì 3 gennaio 2020) Papa Francesco come Kill Bill: il murales apparso e poi cancellato a Roma Un nuovo murales, che ritrae Papa Francesco come il protagonista del film di Quentin Tarantino, Kill Bill, è apparso nella mattinata di venerdì 3 gennaio a Roma. Il disegno, prontamente rimosso, è stato realizzato in vicolo della Campanella, in pieno centro storico. A realizzarlo è stato lo street artist Harrygreb, che ha pubblicato le foto del suo murales sul suo profilo ufficiale Instagram. Credit: Harrygreb / Instagram come dichiarato dallo stesso artista, il murales voleva essere una provocazione e un modo per sdrammatizzare la vicenda dello schiaffetto che il Pontefice argentino ha rifilato a una fedele che lo aveva strattonato il 31 dicembre scorso. Credit: Harrygreb / Instagram Nel disegno, il Papa è raffigurato con la tradizionale mantella bianca e i pantaloni gialli, come quelli indossati da Uma Thurman ... Leggi la notizia su tpi

