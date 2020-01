Papà e figlia uccisi nei boschi: sono stati scambiati per cervi (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tragedia nella Carolina del Sud, stati Uniti, dove un Papà e sua figlia di 9 anni sono stati uccisi da un gruppo di cacciatori che li ha scambiati per cervi. I colpi di fucile sono stati letali ed è stato inutile ogni tentativo di salvarli. Papà e figlia uccisi nei boschi Il dramma si è consumato nella giornata di mercoledì 1 gennaio 2020, ultimo giorno utile per la caccia nello stato americano. Kim Drawdy, 30 anni, e sua figlia Lauren stavano facendo una gita nei boschi di Walterboro, nella Contea di Colleton, quando all’improvviso sono stati raggiunti da alcuni colpi di fucile. Stando alle prime ricostruzioni un gruppo di quattro cacciatori li avrebbe scambiati per cervi, infliggendo così loro dei colpi mortali. Invano infatti l’arrivo dei soccorsi, allertati intorno alle 14:30, che si sono recati nella zona dell’omicidio: i corpi delle due vittime erano già senza ... Leggi la notizia su notizie

